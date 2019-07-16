وصول طائرة روسية عاشرة إلى تركيا تحمل معدات منظومة "إس-400"

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "عمليّة شحن معدّات منظومة "إس-400" ما زالت مستمرّة، وأنّ في هذا الإطار هبطت الطائرة العاشرة في قاعدة "مرتد" الجوية في العاصمة ​أنقرة​".

يوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية "وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة".

وتُعدّ منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوّرًا في العالم حاليًّا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية. وقد دخلت المنظومة الخدمة في ​الجيش الروسي​ عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" الّتي تم ّتطويرها في تسعينيات القرن الماضي.