وصول طائرة روسية عاشرة إلى تركيا تحمل معدات منظومة "إس-400"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ "عمليّة شحن معدّات منظومة "إس-400" ما زالت مستمرّة، وأنّ في هذا الإطار هبطت الطائرة العاشرة في قاعدة "مرتد" الجوية في العاصمة أنقرة".
يوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية "وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة".
وتُعدّ منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوّرًا في العالم حاليًّا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية. وقد دخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" الّتي تم ّتطويرها في تسعينيات القرن الماضي.
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