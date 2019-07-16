ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "متحدثًا باسم السلطة القضائية الإيرانية أكّد اعتقال باحثة إيرانية فرنسية، من دون ذكر تفاصيل أُخرى".
وكانت قد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، يوم أمس الإثنين، "اعتقال عالمة الانتروبولوجيا الباحثة فاريبا عدلخاه، وهي فرنسية من أصل إيراني".
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الإيراني أكد اعتقال باحثة فرنسية من أصل إيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.