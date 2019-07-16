القضاء الإيراني أكد اعتقال باحثة فرنسية من أصل إيراني

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "متحدثًا باسم السلطة القضائية ال​إيران​ية أكّد اعتقال باحثة إيرانية فرنسية، من دون ذكر تفاصيل أُخرى".

وكانت قد أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الفرنسية​ أنييس فون دير مول، يوم أمس الإثنين، "اعتقال عالمة الانتروبولوجيا الباحثة فاريبا عدلخاه، وهي فرنسية من أصل إيراني".