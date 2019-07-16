رويترز: إخماد حريق في منشأة تصدير نفط بحرية في البصرة العراقية

أفادت وكالة "رويترز" عن إخماد حريق في منشأة تصدير نفط بحرية في ​البصرة​ العراقية، وتم استئناف عمليات تحميل النفط بعد فترة توقف قصيرة بسبب الحريق.

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