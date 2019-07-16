سلطات تركيا أقرضت تونس 300 مليون دولار لدعم الأمن والاستثمار

أعلن السفير التركي في تونس عمر فاروق دوغان، "تقديم بلاده قرضًا ماليًّا بقيمة 300 مليون دولار، لدعم الأمن والاستثمار في تونس".
وأوضح خلال مؤتمر صحافي في مقر السفارة في العاصمة تونس، أنّ "القرض يتوزّع بواقع 200 مليون دولار لتدعيم القطاع الأمني، إضافة إلى 100 مليون دولار لتمويل المشاريع"، لافتًا إلى "أهميّة التعاون الثنائي بين تركيا وتونس على جميع الأصعدة، بخاصّة الاقتصادي منها".
وكانت قد أُقيمت احتفالية بسفارة تركيا في تونس إحياءً للذكرى الثالثة لانقلاب 15 تموز 2016.
وتواجه تونس تحديات أمنية، شهدت على إثرها تفجيرات عدّة خلال السنوات الماضية.
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