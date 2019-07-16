توقيف 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في الشويفات والكورة

تمكنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ من توقيف اللبنانيين (ع.ح.) و(ب.ط.) في محلة طريق ​صيدا القديمة​ - ​الشويفات​، أثناء قيامهما بترويج ​المخدرات​ بواسطة ​دراجة نارية​، وضبطت بحوزتهما كميات كبيرة من المخدرات معدة للتوزيع (كوكايين، حشيش، ترامادول).وذلك في إطار مكافحتها لآفة المخدرات وحماية ​الأمن​ الإجتماعي.

كما أوقفت اللبنانيين (أ.ق.) و(خ.م.) في محلة ​ضهر العين​ - ​الكورة​، على متن دراجة نارية دون لوحة تسجيل، وضبطت بحوزتهما مظروفا يحتوي على مادة السيلفيا المخدرة وسكين من نوع 6 طقات.

وقد أودع الموقوفون والمضبوطات ​القضاء​ المختص بناء لإشارته.