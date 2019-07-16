توقيف 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في الشويفات والكورة

تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف اللبنانيين (ع.ح.) و(ب.ط.) في محلة طريق صيدا القديمة - الشويفات، أثناء قيامهما بترويج المخدرات بواسطة دراجة نارية، وضبطت بحوزتهما كميات كبيرة من المخدرات معدة للتوزيع (كوكايين، حشيش، ترامادول).وذلك في إطار مكافحتها لآفة المخدرات وحماية الأمن الإجتماعي.
كما أوقفت اللبنانيين (أ.ق.) و(خ.م.) في محلة ضهر العين - الكورة، على متن دراجة نارية دون لوحة تسجيل، وضبطت بحوزتهما مظروفا يحتوي على مادة السيلفيا المخدرة وسكين من نوع 6 طقات.
وقد أودع الموقوفون والمضبوطات القضاء المختص بناء لإشارته.
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