يعقوبيان اعلنت تضامنها مع اعتصام العسكريين المتقاعدين: الموازنة كناية عن نكبة

اعلنت النائبة ​بولا يعقوبيان​ بعد زيارتها ​ساحة الشهداء​ "تضامنها مع ​اعتصام​ ​العسكريين المتقاعدين​ للرفض بمس بحقوقهم خلال اقرار الموازنة في ​مجلس النواب​"، ودعت يعقوبيان الى "وقف الهدر في الكهرباء و​الاتصالات​"، واسفت انه "يتم مد اليد الى رواتب الفقراء".

ولفتت الى ان "مزاريب الهدر الكبيرة لا زالت موجودة، والمس بالموظف خطيئة كبيرة نرتكبها"، واكدت انها مع "عدم المس كليا برواتب الموظفين، والمس بالفقراء وذوي الدخل المحدود جريمة كبرى"، مشددة على أن "الموازنة هي كناية عن نكبة رغم العمل الجبار في لجنة المال".