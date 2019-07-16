اعلنت النائبة بولا يعقوبيان بعد زيارتها ساحة الشهداء "تضامنها مع اعتصام العسكريين المتقاعدين للرفض بمس بحقوقهم خلال اقرار الموازنة في مجلس النواب"، ودعت يعقوبيان الى "وقف الهدر في الكهرباء والاتصالات"، واسفت انه "يتم مد اليد الى رواتب الفقراء".
ولفتت الى ان "مزاريب الهدر الكبيرة لا زالت موجودة، والمس بالموظف خطيئة كبيرة نرتكبها"، واكدت انها مع "عدم المس كليا برواتب الموظفين، والمس بالفقراء وذوي الدخل المحدود جريمة كبرى"، مشددة على أن "الموازنة هي كناية عن نكبة رغم العمل الجبار في لجنة المال".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان اعلنت تضامنها مع اعتصام العسكريين المتقاعدين: الموازنة كناية عن نكبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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