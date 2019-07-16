رأى حزب "سبعة" ان "تصريحات بعض المسؤولين من نواب ووزراء تُشير إلى أن هناك صفقة تمّ الإتفاق عليها بين أحزاب السلطة لتمرير الموازنة من دون إقرار كل قطوعات الحساب من الأعوام 1997 إلى 2017"، مؤكدا رفضه القاطع لهذه الصفقة المشبوهة لما لها من تداعيات على حياة المواطن وعلى المالية العامة بالدرجة الأولى.
ولفت إلى ان "المواطن اللبناني معني بقطوعات الحساب لأنها الوحيدة القادرة على إعطائه قيمة الدين العام الذي سيتحوّل حكماً إلى ضرائب في الأعوام القادمة نتيجة فشل السلطة السياسية في إدارة البلاد. أيضاً قطوعات الحساب المُصادق عليها من قبل ديوان المحاسبة هي الوحيدة القادرة على تحديد مكامن نهب المال العام". وحمّل حزب "سبعة" السلطة السياسية، حكومة ومجلسا للنواب، مسؤولية التداعيات المالية لعدم إقرار قطوعات الحساب بحسب الأصول الدستورية، معتبرا أن توافق أحزاب السلطة على تمرير الموازنة من دون هذه القطوعات هو مخالفة للدستور وخيانة للأمانة التي أعطاها الشعب لهذه السلطة".
كانت هذه تفاصيل خبر "سبعة": هناك صفقة تمّ الإتفاق عليها لتمرير الموازنة دون إقرار كل قطوعات الحساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.