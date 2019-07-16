ابراهيم الموسوي: لا توجد في لبنان موازنة هناك سرقة ونهب منظم ومحاصصات ومحميات

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إبراهيم الموسوي​ أن "المشكلة في لبنان أنه لا توجد موازنة، هناك سرقة ونهب منظم، ومحاصصات ومحميات طائفية ومذهبية، وهناك غياب كامل وتام للرؤية، من هنا شخص سماحة الأمين العام ل"​حزب الله​" المشكلة، وقال "اعملوا وزارة تخطيط للتنسيق بين الوزارات".

ورأى الموسوي في حفل تكريمي للطلاب المتفوقين في ثانوية المهدي في بعلبك، انه "لا يوجد رؤية اقصادية وإنمائية واجتماعية وتربوية، هناك مياومون يعملون في ال​سياسة​ واهتراء عفن وخلل بنيوي في هذا النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي". وقال: "يوجد نظام ريع رهيب ومريع، يؤدي إلى هذه المشاكل، وما نحن بصدده في ​الموازنة​ أننا نشتري وقتا لزمن محدد، إذا لم نذهب نحو الإصلاحات البنيوية الحقيقية نحن ذاهبون إلى مكان عصيب جدا، وهذا يقتضي أن يتحمل أصحاب المسؤولية مسؤوليتهم".

واكد "اننا كنواب مهمتنا سن القوانين والرقابة، ونعرف أن هناك مشكلة ب​القضاء​، وأدوات المحاسبة غير متوفرة كما يجب، ورغم ذلك استطعنا أن نغير الكثير، وهذا يعتبر من الإنجازات الحقيقية بحق شعبنا وحق كل الناس في لبنان، والعهد والوعد بأن نبقى في خط المقاومة، وفي خط المجاهدين والشهداء".