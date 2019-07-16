أكّد النائب جان طالوزيان أنّ "المسّ بحقوق العسكريين ممنوع. العسكريون مستعدّون أن يضحّوا أكثر عندما يكون هناك دولة تسهر على المواطنين والعسكريين".
ولفت في تصريح تلفزيوني، من مكان اعتصام العسكريين المتقاعدين في وسط بيروت، إلى أنّهم "يريدون فرض اقتطاع من رواتب العسكريين من دون وقف الهدر في الموازنة وتحسين الجباية وغيرها من الإجراءات". وشدّد على أنّ "في هذه الموزانة، لا يوجد إصلاحات فيها أو رؤية اقتصاديّة، واليوم في الهيئة العامة الكل سينتقدها، وبعدها سيصوّتون معها".
وركّز طالوزيان على أنّ "القصة قصة مبدأ". الموازنة لا تراعي لا الدستور ولا القوانين ولا النظام الداخلي ولا مبادئ الموازنة".
كانت هذه تفاصيل خبر طالوزيان: المسّ بحقوق العسكريين ممنوع والموزانة لا تراعي الدستور ولا إصلاحات فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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