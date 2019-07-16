حنكش أعلن تضامنه مع العسكريين المعتصمين: أنتم أصحاب حق وممنوع المس برواتبكم

أعلن عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، قبل دخوله إلى الجلسة العامة ل​مجلس النواب​ لمناقشة موازنة 2019، تضامنه مع العسكريين المعتقاعدين المعتصمين في ​ساحة الشهداء​.

وتوجّه إليهم بالتشديد على أنّ "أنتم أصحاب حق وممنوع المس برواتبكم"، داعيًا إلى "ضبط الهدر ووقف ​الفساد​".