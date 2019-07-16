أعلن عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، قبل دخوله إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة موازنة 2019، تضامنه مع العسكريين المعتقاعدين المعتصمين في ساحة الشهداء.
وتوجّه إليهم بالتشديد على أنّ "أنتم أصحاب حق وممنوع المس برواتبكم"، داعيًا إلى "ضبط الهدر ووقف الفساد".
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش أعلن تضامنه مع العسكريين المعتصمين: أنتم أصحاب حق وممنوع المس برواتبكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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