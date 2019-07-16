مصطفى حسين التقى السفير اللبناني في استراليا

التقى رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين في دارته في عكار السفير اللبناني في استراليا ميلاد رعد، واقام فطوراً على شرفه. وكان عرض للأوضاع العامة وشؤون الجالية اللبنانية في استراليا.
ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للاجتماعات التي عقدها النائب حسين مع السفير رعد في كانبرا خلال زيارة حسين لاستراليا منذ مدة حيث التقى اللبنانيين هناك وتابع أوضاعهم وكانت له استقبالات ولقاءات عدة.
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