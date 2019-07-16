كنعان: ألغينا الاصطفافات بلجنة المال والدعم للتعديلات بالموازنة يجب أن يُترجم بالهيئة العامة

لفت رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أنّ "الحضور الكثيف للنواب في ​جلسات مناقشة​ الموازنة في لجنة المال، والدعم الّذي نسمعه من ​الكتل النيابية​ على تعديلات ​لجنة المال والموازنة​، يجب أن يُترجم في الهيئة العامة".

وأكّد في تصريح تلفزيوني، "أنّنا ألغينا الاصطفافات في لجنة المال، وعملنا بخلفيّة ماليّة واقتصاديّة"، معربًا عن أمله أن "لا يكون هناك مزايدات أو خطابات بخلفيّات سياسيّة، ونحن مع كلّ تطوير يؤدّي إلى موازنة أفضل". ونوّه إلى "أنّني سمعت أنّ نواب "​القوات اللبنانية​" سيصوّتون مع بعض المواد في الموازنة، الّتي يعتبرون أنّ فيها إصلاحات، وهذا حقّهم".

وبيّن كنعان أنّ "رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ يمكنه أن يضبط الوضع، كي لا يتفجّر بسبب أحداث الجبل".