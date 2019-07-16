أكد الوزير السابق ​فيصل كرامي​ في تصريح من ​مجلس النواب​ انه مع المعارضة، وقال: "نتجه الى رفض ​الموازنة​ ولكن سنسمع النقاشات ونرى ما يمكن تعديله ونحن مع وقف ​الفساد​ والهدر وعدم المس بجيوب الناس".

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كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: نتجه الى رفض الموازنة ولكن سنسمع النقاشات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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