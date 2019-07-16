نادر: لن نقتحم أي مكان واستمرار تحركنا مرهون بتجاوب مجلس النواب مع مطالبنا

لفت العميد المتقاعد جورج نادر، إلى "أنّنا سنجتمع أمام جامع محمد الأمين، وسنقف في الصف العسكري وننشد نشيد الجيش اللبناني ونتوجّه إلى مقابل مبنى جريدة "النهار".
وأكّد في تصريح تلفزيوني، "أنّنا لن نقتحم أي مكان ولن نمنع أحدًا من المرور خلال اعتصامنا"، موضحًا أنّ "استمرار تحرّكنا مرهون بتجاوب مجلس النواب مع مطالبنا". ولفت إلى أنّ "هناك تعليمات يتمّ تطبيقها، منها منع شتم أحد لفظًا أو كتابةً، وأن تكون اللافتات المرفوعة مقرّرة سابقًا".
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