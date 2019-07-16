نادر: لن نقتحم أي مكان واستمرار تحركنا مرهون بتجاوب مجلس النواب مع مطالبنا

لفت العميد المتقاعد ​جورج نادر​، إلى "أنّنا سنجتمع أمام جامع محمد الأمين، وسنقف في الصف العسكري وننشد نشيد ​الجيش اللبناني​ ونتوجّه إلى مقابل مبنى جريدة "النهار".

وأكّد في تصريح تلفزيوني، "أنّنا لن نقتحم أي مكان ولن نمنع أحدًا من المرور خلال اعتصامنا"، موضحًا أنّ "استمرار تحرّكنا مرهون بتجاوب ​مجلس النواب​ مع مطالبنا". ولفت إلى أنّ "هناك تعليمات يتمّ تطبيقها، منها منع شتم أحد لفظًا أو كتابةً، وأن تكون اللافتات المرفوعة مقرّرة سابقًا".