أبو الحسن: سنمشي بالموازنة وإلا ستحصل عرقلة للمسيرة المالية والاقتصادية

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح قبيل بدء جلسة مناقشة ​الموازنة​ في ​مجلس النواب​، على أن "موقفنا واضح وعبرنا عنه"، مشيرا الى أنه "على الموازنة أن تأخذ بعين الإعتبار مصالح الفئات الشعبية والمتقاعدين وأن نلتزم بنسبة ​العجز​".

وأوضح "أننا ساهمنا في تخفيض العجز من خلال تقديم بعض الإقتراحات التي نأمل أن يؤخذ بها، كما ساهمنا بشكل فعال في ​الحكومة​ وفي ​لجنة المال والموازنة​ حيث أبدينا الملاحظات"، مؤكدا "أننا سنمشي بالموازنة وإلا ستحصل عرقلة للمسيرة المالية والاقتصادية وهذا ينعكس سلبا".