أبو الحسن: سنمشي بالموازنة وإلا ستحصل عرقلة للمسيرة المالية والاقتصادية

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في تصريح قبيل بدء جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب، على أن "موقفنا واضح وعبرنا عنه"، مشيرا الى أنه "على الموازنة أن تأخذ بعين الإعتبار مصالح الفئات الشعبية والمتقاعدين وأن نلتزم بنسبة العجز".
وأوضح "أننا ساهمنا في تخفيض العجز من خلال تقديم بعض الإقتراحات التي نأمل أن يؤخذ بها، كما ساهمنا بشكل فعال في الحكومة وفي لجنة المال والموازنة حيث أبدينا الملاحظات"، مؤكدا "أننا سنمشي بالموازنة وإلا ستحصل عرقلة للمسيرة المالية والاقتصادية وهذا ينعكس سلبا".
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