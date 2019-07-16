 بري: قطع الحساب يتم عبر التصويت وسيكون هناك جلسة للحكومة ابان الجلسة التشريعية

شكر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​المجلس النيابي​ ورئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ للجهد الذي قاما به لاقرار الموازنة في لجنة المال. ولفت بري في كلمة له خلال افتتاح ​الجلسة التشريعية​ لاقرار مشروع موازنة العام 2019، إلى أن قطع الحساب يتم عبر التصويت وسيكون هناك جلسة للحكومة ابان الجلسة التشريعية.

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