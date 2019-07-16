تمديد مهلة تصاريح ضريبة الرواتب والأجور عبر النظام الضريبي الالكتروني

أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه مهلة تصاريح ضريبة الرواتب والأجور عبر النظام الضريبي الالكتروني عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها لغاية 25/7/2019 ضمناً.
وأصدر الوزير خليل قراراً آخر مدّد بموجبه مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل لغاية 31/7/2019 ضمناً.
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