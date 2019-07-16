تمديد مهلة تصاريح ضريبة الرواتب والأجور عبر النظام الضريبي الالكتروني

أصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​ قراراً مدّد بموجبه مهلة تصاريح ضريبة الرواتب و​الأجور​ عبر النظام الضريبي الالكتروني عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها لغاية 25/7/2019 ضمناً.

وأصدر الوزير خليل قراراً آخر مدّد بموجبه مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على ​القيمة المضافة​ عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل لغاية 31/7/2019 ضمناً.