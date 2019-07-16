اكد رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، ان "المصارف اللبنانية مميزة وتتمتع بسيولة مرتفعة، وقطاعنا المصرفي متين ويطبق قواعد الامتثال بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان".
بدوره، هنأ الرئيس عون صفير وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، متمنياً لهم التوفيق في مسؤولياتهم، وأكد العمل مع الجمعية في كل ما يخص القطاع المصرفي في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر صفير: المصارف اللبنانية مميزة وتتمتع بسيولة مرتفعة وقطاعنا المصرفي متين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.