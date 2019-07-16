صفير: المصارف اللبنانية مميزة وتتمتع بسيولة مرتفعة وقطاعنا المصرفي متين

اكد رئيس ​جمعية المصارف​ الدكتور ​سليم صفير​ بعد لقائه ​الرئيس ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، ان "المصارف ال​لبنان​ية مميزة وتتمتع بسيولة مرتفعة، وقطاعنا المصرفي متين ويطبق قواعد الامتثال بالتعاميم الصادرة عن ​مصرف لبنان​".

بدوره، هنأ الرئيس عون صفير وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، متمنياً لهم التوفيق في مسؤولياتهم، وأكد العمل مع الجمعية في كل ما يخص ​القطاع المصرفي​ في لبنان.