دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper رئيس وزراء تايلاند يعلن نهاية الحكم العسكري في البلاد

أعلن رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا أمس الإثنين، نهاية الحكم العسكري وذلك قبل يوم واحد من تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وقال أوتشا في خطاب متلفز: «إن تايلاند الآن بلد ديمقراطي يتمتع بملكية دستورية وبرلمان منتخب».

وأضاف أوتشا قائلًا إنه تقدم باستقالته من رئاسة الحكومة العسكرية التي ظلت في السلطة لأكثر من خمس سنوات بعد استيلائها على السلطة من حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية.

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وسيظل قائد الانقلاب السابق في منصبه كرئيس للوزراء بعد ترشيحه وانتخابه من قبل مجموعة من الأحزاب المتحالفة مع الجيش داخل الغرفة السفلى من البرلمان.

وتؤكد المعارضة المؤيدة للديمقراطية بأنه تم تزوير العملية الانتخابية لضمان استمرار حكم برايوت ولهذا فإنها ستحاول إعادة كتابة الدستور، الذي يؤيد الجيش بشدة.

وفي خطاب ألقاه يوم الجمعة، قال برايوت إنه منفتح على التعديلات الدستورية وإنه سيكون رئيس وزراء لجميع التايلانديين، وليس فقط أولئك الذين صوتوا لصالحه.