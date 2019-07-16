شكرا لقرائتكم خبر عن 2133 اجتماعا للجان البرلمان النوعية خلال دور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت الأمانة العامة بمجلس النواب، تقريرا حول إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، والذى أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس عن انتهائه، حيث شهد التقرير، نشاطا مكثفا ودءوبا للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من الاجتماعات بلغت نحو (2133) اجتماعاً.

ووفقا للتقرير، فقد استغرقت هذه الاجتماعات (3253) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التى أعدتها اللجان النوعية نحو (1561) تقريراً، نظر منها المجلس (1466) تقرير، ووفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التى قامت بها اللجان النوعية فقد بلغ عددها (32) زيارة ميدانية كان أبرزها اللجنة الخاصة بشأن زيارة سجن برج العرب.

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كما نظر المجلس (793) اقتراحاً برغبة فى شتى المجالات، بالإضافة لـ(22) طلب رفع حصانة وعدد (4) حالات خلو مكان، فيما بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (54) طلب فى حضور التنفيذيين.