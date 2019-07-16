30 يوليو.. تسليم مساعدات متضرري حريق السوق القديم بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:
كشف اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء أنه سيجرى تسليم المساعدات المالية الخاصة بمتضرري الحريق الذي نشب في أواخر مايو من العام الجاري بمنطقة السوق التجاري القديم في 30 يوليو.
وأكد أن عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال ساهموا في هذه المساعدات نظرا لتعرض أصحاب المحلات لأضرار بالغة.
جاء ذلك خلال الجولة التي أجراهاالمحافظ لمتابعة أعمال الصيانة والإنشاءات الجديدة لإعادة تشغيل وفتح المحلات التي تضررت من الحريق وتخطت الخسائر قيمة 3 ملايين جنيه.
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