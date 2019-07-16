"الإطناب بالاعتراض في تفسير الرازي".. رسالة دكتوراة بجامعة دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

منحت كلية الآداب جامعة دمنهور، الباحث محمد النجار، درجة الدكتوراة في اللغة العربية وآدابها عن رسالته بعنوان " الإطناب بالاعتراض في تفسير الرازي دراسة في ضوء الدرس الأسلوبي".

وتشكلت لجنة الإشراف والمناقشة من الأستاذ الدكتور عيد علي بلبع، أستاذ النقد والبلاغة والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة المنوفية " مشرفًا ورئيسًا"، و الأستاذ الدكتور أسامة محمد البحيري أستاذ النقد الأدبي والبلاغة بكلية الآداب جامعة طنطا، ورئيس اتحاد كتاب مصر فرع وسط الدلتا "مناقشًا".

وضمت اللجنة أيضًا الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد خليفة أستاذ النقد الأدبي ورئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور " مناقشًا"، و الأستاذ الدكتور محمد محمود أبوعلي أستاذ مساعد النقد والبلاغة، بكلية الآداب جامعة دمنهور "مشرفًا".

وارتأت اللجنة جدارة البحث والباحث بمنحه درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى، كما أوصت بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات المصرية نظرا لقيمة الرسالة العلمية وما بذله فيها الباحث من جهد.