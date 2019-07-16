حبس المتهم بقتل عم زوجته بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة الحسينية العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس فلاح وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بقتل عم زوجة الأول بسبب خلافات نسب بينهما بقرية "الاتحاد" التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الحسينية" المركزي، بوصول "أ.ع.ع" 49 سنة، عامل زراعي، مُقيم بقرية "الاتحاد" بدائرة مركز شرطة صان الحجر، جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنة شقيق المجني عليه "و.إ.أ" 32 سنة، عامل زراعي، وشقيقه "م" 33 سنة، وذلك بسبب خلافات بين الأول وبين زوجته، انتهت باستعانته بـ"منجل" زراعي كان بحوزته، وقتل المجني عليه.

جرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1863 إداري صان الحجر لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.