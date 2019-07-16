ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.3%، مع بداية التعاملات إلى مستوى 13673 نقطة.

وهبط مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، بينما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس، على انخفاض مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 0.32% إلى مستوى 13627 نقطة، وسط اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

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