بالصور.. استكمال مشروع الممشى السياحي بمدينة موط في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن استكمال مشروع إقامة الممشى السياحي بمدخل مدينة موط من الناحية الشرقية بمركز الداخلة والذي يبلغ طوله 350 مترًا وعرضه 12مترًا بتكلفة حوالي 822 ألف جنيها.

أكد كمال، خلال جولة تفقدية أجراها اليوم بمشروع، أنه جرى الانتهاء من تركيب الطبقة الخراسانية بالممشى وجاري تجهيز أماكن جلوس المواطنين وتركيب المظلات مشيراً إلى أن مدة التنفيذ 3 أشهر.

أضاف، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لتوفير متنفس حضاري وبيئي للمواطنين من أهالي مركز ومدينة الداخلة، كما يسهم في توفير فرص عمل حقيقة لأبناء المركز من خلال إقامة مشروعات خدمية متنوعة بالممشى.