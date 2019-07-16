إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب شاب، بطلق ناري في صدره، اليوم الثلاثاء؛ إثر نشوب مشاجرة بينه وأحد جيرانه بعزبة "الجمهورية" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "بلبيس" المركزي، بوصول "سعيد.ل.خ" 18 سنة، مُقيم بعزبة "الجمهورية" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، مصابًا بطلق ناري أعلي الصدر من الجهة اليمنى.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمود.ع.م" 43 سنة، عامل، جار المجني عليه، بسبب نشوب مساجرة بينهما لخلافات الجيرة، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 28412 جُنح بلبيس لسنة 2019.

وجار ضبط المتهم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.