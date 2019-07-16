القبض على 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بقليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بقرية طنان بقليوب.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة من المدعو "ر.ع.أ" 38 سنة، ومقيم قرية طنان - دائرة المركز، بتضرره من أحد الأشخاص لتنقيبه عن الآثار داخل منزل مجاور له بقرية طنان.

انتقل العميد يحي راضي رئيس مباحث المديرية، وبالفحص تبين قيام كلا من، "مسعد ر م" 43 سنة، (مالك المنزل)، سائق، ومقيم قرية طنان - دائرة المركز، و"سعيد ن م" 29 سنة، كهربائي، ومقيم ناي – دائرة المركز، و"أحمد خ ه" 42 سنة، سائق، ومقيم طنان – دائرة المركز، و"شحات ع ا" 41 سنة، عامل، ومقيم عرب الشعارة – دائرة مركز شبين القناطر، و"أحمد ا ح" 33 سنة، خراط، ومقيم طنان – دائرة المركز، و"عبدالله ص ع" 20 سنة، ترزي ومقيم ناي – دائرة المركز، بالتنقيب عن الأثار داخل إحدى غرف منزل الأول.

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وتبين وجود حفره بعمق 20 مترًا وقطر 1.5 متر تقريباً، وجرى ضبط أدوات الحفر (كوريك حفر – فأس - غلق - حبل) والتحفظ عليها، وبمواجهة المتهم الأول أقر بارتكاب الواقعة، وقيامه بالاستعانة بباقي المتهمين للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله، وبسؤال باقى المتهمين أقروا بذات المضمون.

جري التحفظ على المنزل محل الواقعة، وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3515 ادارى مركز قليوب لسنة 2019م، وجاري العرض على النيابة.