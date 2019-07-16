النفط يهبط مع استئناف أمريكا الإنتاج في خليج المكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع استئناف الإنتاج الأمريكي من خليج المكسيك عقب الإعصار باري ومع توقعات بزيادة إنتاج النفط الصخري الامريكي إلى مستوى قياسي، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 4 سنتات إلى 66.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش وكان قد خسر ليل الاثنين 0.4%.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 59.45 دولار للبرميل. وتراجع الخام القياسي الأمريكي نحو 1% في الجلسة السابقة.

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وشرع المنتجون، أمس الاثنين، في استئناف جزء من الإنتاج الذي توقف بخليج المكسيك قبل الإعصار باري والذي طال نحو 75% من حجم الإنتاج.

وحتى أمس الاثنين، لا يزال حجم الإنتاج المتوقف في خليج المكسيك 1.3 مليون برميل يوميا أي أقل بنحو 80 ألف برميل عن الأحد الماضي.

كما تراجعت السوق بفعل مؤشرات علي زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة التي أضحت أكبر منتج للخام في العالم متقدمة على روسيا والسعودية بفضل النفط الصخري.

وبصفة عام يتجاوز إنتاج الخام الامريكي حاليا 12 مليون برميل يوميا.