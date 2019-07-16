إيطاليا / الشرطة تكتشف أنها تستأجر مقرّ أحد مراكزها من أسرة مرتبطة بالمافيا

وكالات- تدفع الشرطة الإيطالية الإيجار لأسرة مرتبطة بمافيا صقلية تملك مبنى يضم مقر الشرطة في بلدة فيتوريا.

وأكد متحدث باسم شرطة الجرائم المالية "جوارديا دي فينانزا" اليوم، الاثنين 15 جويلية 2019، أنه تم التحفظ على المبنى الذي يضم مركز شرطة فيتوريا في إطار مداهمة لأصول عائلة لوكا المرتبطة بالمافيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" ووكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن الشرطة كانت تدفع 105 آلاف يورو سنويا (118 ألف دولار) لاستئجار جزء من العقار.

وقالت لا ريبوبليكا إن عائلة لوكا امتلكت 50% من المبنى في عام 2012، عندما كان مركز الشرطة موجودا بالفعل لعدة سنوات.

ونقلت الصحيفة عن قائد الشرطة الإقليمي سالفاتوري لا روزا قوله إنه في ذلك الوقت، لم تكن وزارة الداخلية على علم بصلات المالك الجديد بالمافيا.

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ووفقا لما قاله لا روزا، كانت هناك جهود جارية بالفعل "منذ عدة أشهر" لنقل مركز الشرطة إلى مكان آخر لأسباب عملية، وأنه سيتم الآن تسريع هذه الإجراءات.

وتم الإعلان عن عملية "جوارديا دي فينانزا" ضد عائلة لوكا في أول تموز/يوليو الجاري، لكن لم يتضح على الفور أنها تتعلق أيضا بمركز شرطة فيتوريا.

وتواجه عائلة لوكا، المعروفة محليا على أنها تعمل بتجارة السيارات وتملك مشروعات عقارية، تهم غسل الأموال نيابة عن عصابة المافيا "رينزيفيلو".

وتم احتجاز الأخوين فرانشيسكو أنطونيو وسالفاتوري لوكا، بالإضافة إلى روكو نجل سالفاتوري، انتظارا للمحاكمة بتهمة التواطؤ مع المافيا.