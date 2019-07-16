الصحة العالمية: الاعتداء على موظفينا بالكونغو يمنح "إيبولا" فرصة للانتشار

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بأن أي اعتداء على موظفي الطوارئ العاملين في مجابهة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمنح الفيروس فرصة مجانية للانتشار. وأشار جيبريسوس - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة - إلى أن انتشار المعلومات الخاطئة وتدني ثقة المجتمع المحلي وعدم الاستقرار السياسي، تمثل حواجز كبيرة أمام جهود احتواء الفيروس في الكونغو الديمقراطية.

وكانت المنظمة قد أفادت بتعرض اثنين من عاملي الطوارئ الصحية للفيروس بالكونغو، لهجوم أدى إلى مقتلهما في منطقة بنيي؛ كما تم الإخطار بظهور أول حالة إيبولا في مدينة جوما، التي يسكنها حوالي مليون شخص جنوب مركز الفاشية.

وقال جيبريسوس "إن المنظمة والحكومة كانتا تضعان مثل هذه المخاطر في الحسبان، حيث تم تلقيح حوالي 3000 شخص".. مشيدا بجهود وزارة الصحة في الكونغو وبموافقة الحكومة وكبار قادة المعارضة على توصيل رسالة مشتركة إلى المجتمعات المتضررة بشأن الحاجة إلى التطعيم.

وتدني ثقة المجتمع المحلي وعدم الاستقرار السياسي، تمثل حواجز كبيرة أمام جهود احتواء الفيروس في الكونغو الديمقراطية.وكانت المنظمة قد أفادت بتعرض اثنين من عاملي الطوارئ الصحية للفيروس بالكونغو، لهجوم أدى إلى مقتلهما في منطقة بنيي؛ كما تم الإخطار بظهور أول حالة إيبولا في مدينة جوما، التي يسكنها حوالي مليون شخص جنوب مركز الفاشية.وقال جيبريسوس "إن المنظمة والحكومة كانتا تضعان مثل هذه المخاطر في الحسبان، حيث تم تلقيح حوالي 3000 شخص".. مشيدا بجهود وزارة الصحة في الكونغو وبموافقة الحكومة وكبار قادة المعارضة على توصيل رسالة مشتركة إلى المجتمعات المتضررة بشأن الحاجة إلى التطعيم.

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