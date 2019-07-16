روسيا: استرداد 32 مليون دولار من أموال الفساد في 2018

كشف رئيس هيئة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين عن استرداد ملياري روبل (32 مليون دولار) من أموال الفساد والرشى لمسئولين حكوميين عام 2018. وأشار باستريكين - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء إلى أن أكثر من 1.6 مليار روبل أعيدت طواعية.. قائلا "كتدبير من الدولة ضد المخالفين كدعوى مدنية أو غرامة أو عقوبات أخرى على الممتلكات أو المصادرة المحتملة للممتلكات، تم ضبط أكثر من 15 مليار روبل في العام الماضي".

جدير بالذكر أنه كان قد تم مصادرة 20 مليار روبل من ممتلكات الوزير السابق للحكومة المفتوحة في روسيا ميخائيل أبيزوف، وذلك على خلفية اتهامه بالاختلاس.

الثلاثاء إلى أن أكثر من 1.6 مليار روبل أعيدت طواعية.. قائلا "كتدبير من الدولة ضد المخالفين كدعوى مدنية أو غرامة أو عقوبات أخرى على الممتلكات أو المصادرة المحتملة للممتلكات، تم ضبط أكثر من 15 مليار روبل في العام الماضي".جدير بالذكر أنه كان قد تم مصادرة 20 مليار روبل من ممتلكات الوزير السابق للحكومة المفتوحة في روسيا ميخائيل أبيزوف، وذلك على خلفية اتهامه بالاختلاس.

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