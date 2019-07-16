وزير دفاع اليابان: لا نخطط لإرسال قوات إلى الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ليس لديها أي خطة لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تحالف عسكري تقترحه الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الشحن التجاري من التهديدات الإيرانية في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الخطة الأمريكية تأتي في أعقاب هجمات تعرضت لها ناقلتا نفط ، تدير إحداهما شركة شحن يابانية، في يونيو الماضي بالقرب من مضيق هرمز الذي يعد أحد الممرات الرئيسية التي تتدفق من خلالها صادرات النفط الرئيسية

إلى العالم.وأضاف إيوايا - في مؤتمر صحفي - "لم تقع مزيد من الهجمات المماثلة منذ ذلك الحين، كما أن التهديدات ضد اليابان في المنطقة تشهد حالة من الهدوء المؤقت في الوقت الراهن".ورفض الوزير الياباني التعليق على ما إذا كانت واشنطن قد حاولت جسّ نبض طوكيو بشأن خطة التحالف، وقال إن بلاده تتواصل بانتظام مع الجانب الأمريكي .. مشددا على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، حيث كانت القوات الأمريكية على وشك القيام بعمل عسكري ضد إيران بعد إسقاط فيلق الحرس الثوري الإيراني لطائرة أمريكية بدون طيار أواخر يونيو الماضي.وتعد القيود التي يفرضها دستور اليابان السلمي، عقبة كبيرة أمام طوكيو فيما يتعلق بإرسال قوات إلى المنطقة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن إحباطه، متسائلا عن سبب حماية بلاده لخطوط الشحن الخاصة بالدول المعتمدة على النفط مثل الصين واليابان، مشيرًا إلى أنه يجب على هذه الدول حماية سفنها.وازدادت حدة التوتر بين واشنطن وطهران مع تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها على إيران بسبب برنامجها النووي، بزعم أنها تزعزع استقرار المنطقة.