كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهار مبنى سكني من أربعة طوابق في حي مزدحم في مومباي، عاصمة الهند المالية والترفيهية، ويخشى أن يكون هناك العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وأوضح مسؤول الإطفاء أشوك تالباد ان رجال الإنقاذ وصلوا إلى الموقع في قسم دونجري في مومباي وأن هناك عملية تطهير جارية. ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى بعد كارثة الثلاثاء.

يعد انهيار المباني أمرًا شائعًا في الهند خلال موسم الرياح الموسمية من يونيو إلى سبتمبر، حيث تضعف الأمطار الغزيرة أسس الهياكل التي يتم بناؤها بشكل سيء.

يوم الأحد، انهار مبنى من ثلاثة طوابق في منطقة جبلية في بلدة سولان الشمالية بعد هطول الأمطار الموسمية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

