كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تعيد فتح مجالها الجوي للرحلات الجوية التجارية للهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت باكستان فتح مجالها الجوي أمام جميع الحركة التجارية بعد أشهر من القيود التي تم فرضها بعد مواجهة مع الهند حول منطقة كشمير المتنازع عليها في وقت سابق من هذا العام.

تقول هيئة الطيران المدني أن المجال الجوي سيكون مفتوح تمامًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء لجميع الرحلات الجوية - بما في ذلك تلك التي تقوم بها شركة طيران الهند ومقدمو خدمات هنود آخرون.

كانت قد أغلقت باكستان مجالها الجوي في فبراير بعد أن قالت إنها أسقطت طائرتين حربيتين هنديتين واسرت الطيار.