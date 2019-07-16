كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى الالتزام بـ"الاتفاق النووي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إيران بالالتزام بشكل كامل بشروط الاتفاق النووي، والتوقف والتراجع عن أي أنشطة تتعارض مع الاتفاق.

وأعربت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن أسفها إزاء تقليص إيران لالتزاماتها بشروط الاتفاق النووي.

وأعلنت إيران، مطلع الشهر الجاري، بدء تخصيب اليورانيوم بدرجة تركيز أعلى من 3.67%، بهدف إنتاج الوقود للمفاعل النووي في بوشهر.

Advertisements

وأثار الإعلان الإيراني ردود فعل غاضبة، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015.

وتوعدت دول أوروبية في منتصف مايو/أيار الماضي، بفرض عقوبات على إيران حال انتهكت الاتفاق النووي، ردا على تصريحات خرجت من طهران التي أعلنت وقتها أنها بدأت بالفعل تعليق بعض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.

ووفقا للاتفاق النووي، يجب على إيران عدم امتلاك أكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب، في حين رفضت أمريكا تمديد إعفاءات نووية كانت تتيح مبادلة اليورانيوم المخصب بالطبيعي المعروف باسم "الكعكة الصفراء" بين طهران وبلدان أخرى.