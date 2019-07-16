كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: المحادثات حول الصواريخ الباليستية ممكنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز بثت مساء الاثنين الي أن برنامج الصواريخ البالستية لبلاده قد يكون على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة - إذا توقفت أمريكا عن بيع الأسلحة إلى حلفائها الخليجيين في الشرق الأوسط.

لطالما حافظت إيران على برنامج الصواريخ الباليستية، الخاضع لسيطرة الحرس الثوري، لأغراض دفاعية فقط. لم تتضمن الصفقة النووية لعام 2015 التي أبرمتها طهران مع القوى العالمية برنامج الصواريخ.

وأوضح ظريف إن الأسلحة الأمريكية "تتجه إلى منطقتنا، مما يجعل منطقتنا جاهزة للانفجار. لذا إذا أرادوا التحدث عن صواريخنا، فعليهم أولًا التوقف عن بيع كل هذه الأسلحة".

وقد انتقدت إيران منذ فترة طويلة مبيعات الأسلحة الأمريكية في المنطقة.

