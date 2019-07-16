كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16-7-2019 في الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت أسعار الدواجن بالأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء 16-7-2019، عند نفس معدلاتها التي بدأت بها الأسبوع، وشهدت الدواجن البلدي انخفاضًا بنحو 6 جنيهات الأسبوع الماضي.

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 30 و48 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 25 إلى 41 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد، ما بين 24و42 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض، 27.5 جنيه بالمزرعة، لتباع بالأسواق بنحو 33 جنيها