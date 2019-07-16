كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فون دير لين" تسعى للوصول الي منصب رئيس المفوضية الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى وزيرة الدفاع الألمانية المنتهية ولايتها أورسولا فون دير لين إلى استمالة عدد كافٍ من المشرعين في البرلمان الأوروبي لتأمين منصب رئيس المفوضية الأوروبية في تصويت سيجري مساء الثلاثاء.

فون دير لين مرشحة لتخلف جان كلود جونكر الذي وافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي كجزء من حزمة من الوظائف العليا التي تم تحديدها في أوائل هذا الشهر.

وقد وعدت بأنها ستضع قضايا المناخ والقضايا الاجتماعية في صلب برنامجها على مدار السنوات الخمس القادمة حيث تسعى لجمع 374 صوتًا من أصل 747.

