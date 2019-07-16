كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تردعنا عن أنشطة الحفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت تركيا ان موافقة الاتحاد الأوروبي على مجموعة مبدئية من العقوبات ضد أنقرة لن تمنعها من المضي قدمًا في الجهود الرامية إلى البحث عن الهيدروكربونات قبالة جزيرة قبرص.

في بيان صدر اليوم الثلاثاء، انتقدت وزارة الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي لتصرفه كما لو أن القبارصة الأتراك "غير موجودون" واتهمت الكتلة المكونة من 28 دولة بـ "التحامل والتحيز".

وكان قد وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على فرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب عن الغاز في المياه التي تتمتع قبرص- العضو في الاتحاد الأوروبي- بحقوق اقتصادية حصرية فيها. وقالوا إنهم أوقفوا المحادثات بشأن اتفاق النقل الجوي وسيدعون بنك الاستثمار الأوروبي إلى "مراجعة" إقراضه للبلاد.

كما أيدوا اقتراحًا من السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بتخفيض المساعدات المالية إلى تركيا للعام المقبل.

