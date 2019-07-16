كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق محطة إذاعية أفغانية بعد تهديدات طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح رئيس محطة إذاعية محلية في شرق أفغانستان إنه تم اغلاقها بعد تهديدات متكررة من قائد طالبان في المنطقة.

يقول رامز عظيمي، مدير محطة سما في مدينة غزنة، إنه تلقى مكالمات هاتفية وكذلك مذكرات تحذيرية مكتوبة من قائد طالبان.

وأضاف عظيمي ان طالبان، التي تسيطر على عدة مناطق في مقاطعة غزنة، هددتهم لأن ثلاثة من موظفي المحطة الستة عشر من النساء، وتعارض طالبان حقوق المرأة في التعليم والعمل.

وصرح لوكالة أسوشيتيد برس اليوم الثلاثاء إن المحطة أغلقت قبل أربعة أيام. كان هذا ثالث إغلاق لها في السنوات الأربع الماضية.

ونفى ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، تهديد المتمردون لسما.

