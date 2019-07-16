كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قلقة بشأن القيود الأمريكية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها "قلقة للغاية" بشأن القيود الأمريكية الجديدة على اللجوء، قائلة إنها ستعرض الأسر اللاجئة للخطر.

جاءت تعليقات المفوضية في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد أن قالت إدارة ترامب إنها ستنهي جميع إجراءات حماية اللجوء لمعظم المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الأمريكية المكسيكية.

من المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء وسيؤثر على العديد من اللاجئين الفارين من العنف والفقر في أمريكا الوسطى. ومن المؤكد انهم سيواجهون تحديات قانونية.

وفقًا للخطة، فإن المهاجرين الذين يمرون عبر بلد آخر - في هذه الحالة المكسيك - متجهين إلى الولايات المتحدة لن يكونوا مؤهلين للحصول على اللجوء.

و اوضحت المفوضية ان القرار يقيد بشكل كبير الحق في طلب اللجوء، ويهدد الحق في عدم إعادتهم إلى بلدان يمكن أن يتعرض فيها الناس للاضطهاد.

