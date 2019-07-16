هدم منشآت سكنية وزراعية بالخليل واعتقالات بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 8 مواطنين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، قامت الجرافات وآليات عسكرية للاحتلال بهدم منشآت زراعية وسكنية في محافظة الخليل بحجة البناء دون تراخيص.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 8 فلسطينيين بالضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين والجنود.

كما اعتقلت قوات جيش الدفاع وقوات الأمن خلال الليلة الماضية في يهودا والسامرة 8 مطلوبين مشتبهين بالضلوع في عمليات إرهابية وأعمال شغب عنيفة ضد المواطنين وقوات الأمن. تم نقل المشتبهين لتحقيق قوات الأمن.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من مخيم جنين أحدهم أسير محرر.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد معتصم صباغ، ومجاهد العامر، وأيسر السعدي، وأوس زهير عويس بعد اقتحام قوات الاحتلال المخيم ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من بلدة عتيل شمال طولكرم.

Advertisements

وذكر شهود عيان ن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر ثائر قطيش، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.

أما في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سعيد زياد أبو هني، من بلدة عزون، وحسن كمال شواهنة، من بلدة كفر ثلث، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مصطحبة آلياتها الثقيلة وجرافات صباح اليوم الثلاثاء، منطقة واد الغروس القريبة من مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل.

وداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة مصطحبة آلياتها الثقيلة وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة ومنعت السكان من الاقتراب والدخول إليها، وشرعت الجرافات بعمليات هدم لمنشآت سكنية وزراعية وتدمير بركسات وتجريف لأراضي زراعية شرق الخليل.