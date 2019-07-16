غضب في الزرازير: السلطات تقتلع أشجار زيتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدمت جرافات السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، الثلاثاء، على اقتلاع عشرات أشجار الزيتون في حي الجواميس ببلدة الزرازير، وذلك بحماية قوات معززة من الشرطة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن السلطات الإسرائيلية أقدمت على اقتلاع أشجار الزيتون بسبب خلاف على الأرض بين مالكها وما تسمى بدائرة أراضي إسرائيل.

وأصدر مجلس محلي الزرازير، بيانا استنكر من خلاله الهجمة واصفا إياها بالشرسة والوحشية، معتبرا أنه كان بالإمكان إيجاد حلول سلمية دون الحاجة إلى هذا العنف والتعسف، على حد تعبيره.

هذا، وتسود أجواء من الغضب والتوتر بين صفوف المواطنين في أعقاب اقتلاع الأشجار.