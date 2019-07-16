شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد جندي برصاص مجهولين في سيئون بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

استشهد صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة سيئون بوادي حضرموت جندي إثر عملية غادرة نفذها مسلحون مجهولين على متن دراجة نارية. وقالت مصادر إن مسلحين مجهولين على دراجة نارية قتلو صباح اليوم الثلاثاء الجندي في الشرطة الجوية بمدينة سيئون ( ع. ح ). وبحسب المصادر فإن الجندي هو احد ابناء منطقة القرن بسيئون .. مؤكدة ان الاجهزة الامنية باشرت فتح تحقيق في الحادثة وان الجناة فروا لوجهة غير معلومة بعد ارتكاب جريمتهم. نوافيكم بتفاصيل أكثر لاحقا.

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