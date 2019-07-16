شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات عشماوي أوقعت الخلية الإخوانية في الكويت والان مع التفاصيل

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى في الكويت، قرب وصول وفد أمني مصري إلى الكويت، بعد ضبط الوافدين الثمانية من قِبل جهاز أمن الدولة في الكويت خلال الأيام الماضية لاتهامهم بالاشتراك في تمويل ودعم عمليات إرهابية في مصر.

وحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، الإثنين، أشار المصدر إلى أن الكشف عن الخلية الإخوانية في الكويت جاء على هامش التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع الإرهابي هشام عشماوي الذي تسلمته مصر أخيراً.

وذكر المصدر الأمني أن الوفد الأمني المصري سيحمل معه ملف بعض الخلايا النائمة في الكويت والمرتبطة بتنظيم الإخوان، مؤكداً أن جهاز أمن الدولة سيحقق في تورط الأسماء التي يحملها الوفد الأمني.

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وأكد أن كل شخص سيثبت ضلوعه في أي عمليات إرهابية داخل مصر، أو المشاركة، والدعم لتنظيم الإخوان، سيضبط ويحال إلى التحقيق، قبل ترحيله إلى مصر.

ولفت المصدر أيضاً إلى أن التحقيقات ستكشف أيضا هوية المواطنين الكويتيين الذين دعموا أعضاء الخلية المصرية بأي صورة كانت، مؤكداً أن كل مواطن يثبت دعمه لأعضاء الخلية سيُحال إلى القضاء الكويتي.

وأشار إلى استدعاء وافدين بعد التحقيقات مع الموقوفين الـ 8، لمعرفة مدى تعاونهم، موضحاً أن السلطات ستطلب من أسر الوافدين المقرر تسليمهم إلى الوفد المصري، مغادرة الكويت، لأنهم غير مرغوب فيهم.