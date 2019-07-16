شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإمارات انتقدت أساليب النظام القطري لتسييس الحج للعام الـ3 والان مع التفاصيل

قالت صحيفة إماراتية في افتتاحيتها تحت عنوان "اسطوانة قطر المشروخة" إنه من الواضح أن النظام القطري لا يمل من عزف اسطوانته المشروخة التي تعكس إفلاسه في مواجهة أزمته مع جيرانه العرب.

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء"وها هو يعود لاسطوانته الموسمية الفاشلة دائماً، بتسييس شعائر الحج، كوسيلة للهجوم على المملكة العربية السعودية وتشويه سمعتها، ويلقي باتهامات جزافية لا أساس لصحتها، حول وجود عقبات متعمدة أمام توجه القطريين للحج".

وتابعت "ثم يناور بمطالبات وادعاءات تتعلق بأزمته، ولا صلة لها بالشعائر الدينية، كما يذهب لدعم ادعاءاته الباطلة بوضع العراقيل أمام توجه الحجاج القطريين لأداء الفريضة، في الوقت الذي وضعت فيه المملكة للحجاج القطريين من داخل قطر وخارجها تسهيلات متميزة، وخصصت مساراً إلكترونياً خاصاً بالمعتمرين والحجاج القطريين".

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ومضت "ولكن السلطات القطرية حجبت هذا المسار على الانترنت داخل قطر، ودعت السعودية السلطات المعنية في قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها الحكومة في الدوحة لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعيرة".

وأضافت أن دولة الإمارات انتقدت أساليب النظام القطري، وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية "إن دعوة السعودية لقطر، إلى تسهيل إجراءات مواطنيها الراغبين في الحج واجبة وعاقلة، ويجب ألا تسيّس الدوحة مسألة الحج"، وأضاف "إن العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها. الأولوية ألا تسيّس قطر الحج، وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها".

واختتمت الصحيفة بالقول إن تكرار قطر لأساليب تسييس الحج للعام الثالث على التوالي يعكس إفلاس النظام القطري في مواجهة أزمته، ومتاجرته بمشاعر ومصالح الشعب القطري لخدمة مصالحه الشخصية