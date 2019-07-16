شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أوروبية على تركيا لتنقيبها عن النفط والغاز في سواحل قبرص والان مع التفاصيل
اتفق الاتحاد الأوروبي الاثنين على اتخاذ إجراءات عقابية ضد تركيا، تتضمن خفض المخصصات المالية لها، بسبب تنقيبها عن الغاز الطبيعي بالقرب من سواحل قبرص.
وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقف المفاوضات على إبرام صفقة طائرات، وإلغاء اجتماعات سياسية رفيعة المستوى، وخفض المخصصات المالية لتركيا باعتبارها مرشحة لعضوية الكتلة الأوروبية.
ودعت نيقوسيا الاتحاد الأوروبي إلى إتخاذ إجراءات بعد أن أرسلت تركيا سفينتين للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه التي تعتبرها قبرص جزءاً من منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وتؤكد أنقرة من جانبها أن تنقيبها يتماشى مع القوانين الدولية.
ويعتقد الخبراء في وجود ما يقدر بـ227 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص.
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