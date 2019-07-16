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التحالف يدمر تعزيزات حوثية في البيضاء

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دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، الإثنين، تعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء، وسط البلاد.

واستهدفت المقاتلات بغارات جوية، تجمعاً لآليات قتالية للميليشيا في جبل اكبار، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، الإثنين. 

وأسفرت الغارات عن مصرع وجرح عدد من الانقلابيين، وتدمير آليات وعربات.

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