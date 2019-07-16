السيطرة على حريق اندلع بميناء في البصرة

أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الاطفاء سيطرت على حريق اندلع بميناء في محافظة البصرة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن فرق الاطفاء سيطرت على حريق اندلع بميناء "الخفكة النفطي" في محافظة البصرة.
وأشار المصدر، الى اخلاء اكثر من ١٠٠ موظف، منوها الى أن الميناء يقوم بتصدير النفط للاسواق العالمية.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحريق لم يسفر عن اي اصابات بشرية تذكر.
وأشار المصدر، الى اخلاء اكثر من ١٠٠ موظف، منوها الى أن الميناء يقوم بتصدير النفط للاسواق العالمية.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحريق لم يسفر عن اي اصابات بشرية تذكر.
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