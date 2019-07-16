اخبار العالم

السيطرة على حريق اندلع بميناء في البصرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الاطفاء سيطرت على حريق اندلع بميناء في محافظة البصرة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن فرق الاطفاء سيطرت على حريق اندلع بميناء "الخفكة النفطي" في محافظة البصرة.

وأشار المصدر، الى اخلاء اكثر من ١٠٠ موظف، منوها الى أن الميناء يقوم بتصدير النفط للاسواق العالمية.


وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحريق لم يسفر عن اي اصابات بشرية تذكر.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق اندلع بميناء في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا