بالصورة: نانسي عجرم تشارك في 'تحدي الشيخوخة' على طريقتها الخاصة

بعدما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تحدي الشيخوخة"، الذي شارك فيه عدد كبير من النجوم العرب والعالميين، ها هي الفنانة نانسي عجرم تشارك فيه على طريقتها الخاصة.
في هذا السياق، فقد نشرت عجرم صورة لها على موقعها الرسمي في انستغرام، وقد ظهرت وكأنها أصغر سنا. الى ذلك، علقت على الصورة بالقول: "ليش ما منرجع بالزمن كم سنة لورا؟ مش أحلى نصغر بدل ما نكبر؟"
وتجدر الاشارة الى ان عجرم أطلت في هذه الصورة من دون مكياج مع العلم انها تحافظ على جمالها واشراقة وجهها.
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